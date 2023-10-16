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Шесть человек находятся в тяжёлом состоянии после ДТП с автобусом в Приморье

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Шесть человек находятся в тяжёлом состоянии после ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, говорится в заявлении краевого Министерства ГО и ЧС.
Шесть человек находятся в тяжёлом состоянии после ДТП с автобусом в Приморье
  • РИА Новости

По предоставленной информации, двое погибли, а 17 человек были отправлены в медицинские учреждения.

«Из них шестеро — в тяжёлом состоянии, 11 — получили травмы средней тяжести и лёгкие повреждения», — написало министерство в Telegram.

Также утверждается, что водителя попавшего в аварию автобуса отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее в МЧС заявили, что автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет в Приморском крае, два человека погибли.

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