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Бочкарёв: вокзал для магистрали Москва — Санкт-Петербург построят рядом с «Рижской»

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Вокзал высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется построить вблизи станции метро «Рижская», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: вокзал для магистрали Москва — Санкт-Петербург построят рядом с «Рижской»

«Вся территория вокруг будущего вокзала преобразится: в планах возвести около 330 тыс. кв. м недвижимости, в том числе появится общественная застройка. Это поможет создать комплексную насыщенную городскую среду, полноценно обеспеченную транспортом», — рассказал Бочкарёв.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, общественно-деловая застройка расположится с обеих сторон от железнодорожных путей.

«Помимо этого, предусмотрено строительство конкорсов и платформ, на которых будут останавливаться поезда высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург и трёх диаметров: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Предусмотрена также связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноимённой станции метрополитена. В результате город получит мощный хаб — важную составляющую общего транспортного каркаса города», — отметила Княжевская.

Также будет сооружён второй вестибюль станции метро «Рижская» БКЛ. Для улучшения движения автомобилей и городского транспорта планируется организовать дополнительные парковки, отстойно-разворотную площадку и два новых остановочных пункта наземного транспорта.

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