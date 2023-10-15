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Володин поручил изучить исключение нормы о рубках из проекта об охране Байкала

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проработать вопрос об исключении нормы о сплошных рубках из законопроекта об охране озера Байкал.
Володин поручил изучить исключение нормы о рубках из проекта об охране Байкала
  • РИА Новости

«Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение», — заявил Володин, слова которого приводятся на сайте Думы.

В конце августа эксперты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг лучших направлений для экстремального туризма в России и за рубежом. В пределах страны в топ среди прочих вошли Камчатка и Байкал, а за её пределами — Бали и Непал. RT ознакомился с полным списком попавших в рейтинг стран и регионов.

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