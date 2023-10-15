Развожаев: Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов», — написал он в Telegram.

Он отметил, что в городе всё спокойно.

14 октября в Севастополе была объявлена воздушная тревога.