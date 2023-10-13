Росавиация: полёты между Россией и Израилем выполняются штатно

Полёты между Россией и Израилем выполняются штатно.

Об этом заявила Росавиация в Telegram.

«Полёты выполняются штатно, билеты в продаже есть», — сказано в сообщении.

В Росавиации уточнили, что начиная с 9 октября российские авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли регулярными прямыми рейсами из Израиля в Россию более 2,3 тыс. человек, из России в Израиль более 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Red Wings увеличила количество полётов между югом России и Израилем.