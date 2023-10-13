Профессор Кулаков назвал квартиру-студию невыгодной для инвестиций
- РИА Новости
«Тенденция такова, что арендаторы предпочитают полноценную квартиру даже в старом фонде, а не новомодную студию, поскольку свободная планировка создаёт определённый дискомфорт даже для пары, не говоря уже о семье с детьми», — сказал он в беседе с РИАМО.
По его словам, к настоящему времени не только арендаторов, но и потенциальных покупателей такого жилья оказалось меньше, чем предполагалось изначально.
Как отметил Кулаков, поэтому предложение студий заметно превосходит спрос.
Ранее URA.RU сообщало, что регионы Уральского федерального округа (УрФО) в текущем году увеличили объёмы жилой застройки на 6,7% по сравнению с 2022 годом.