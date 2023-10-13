В Москве направят 86 млрд рублей на обновление транспорта в 2024 году

В следующем году Москва выделит из городского бюджета 940,5 млрд рублей на развитие транспортной системы. В течение следующих трёх лет на эти цели планируется направить 2,8 трлн рублей.

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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства. Программа обновления подвижного состава городского транспорта будет продолжена. Приоритетом станет закупка экологически чистого электрического транспорта. «В следующем году для этого выделят из бюджета 86 млрд рублей», — говорится в сообщении. Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.