Узнать больше

В Госдуме предложили разместить камеры видеонаблюдения во всех детсадах

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить камеры видеонаблюдения во всех детских садах, чтобы не допустить жестокого обращения с детьми.
В Госдуме предложили разместить камеры видеонаблюдения во всех детсадах
  • РИА Новости

«Когда воспитатель знает, что он находится под объективами камер, он ведёт себя иначе, лучше выполняет свои профессиональные обязанности, вежливо относится к воспитанникам. И такая идея никого не должна обижать или смущать», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, размещать системы слежения можно в зонах, где дети проводят большую часть времени.

«Это места, где ребятишки спят и играют. Именно в этих зонах воспитатели чаще всего контактируют с детьми», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двумя воспитателями частного детского сада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить