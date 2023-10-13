В Госдуме предложили разместить камеры видеонаблюдения во всех детсадах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить камеры видеонаблюдения во всех детских садах, чтобы не допустить жестокого обращения с детьми.

«Когда воспитатель знает, что он находится под объективами камер, он ведёт себя иначе, лучше выполняет свои профессиональные обязанности, вежливо относится к воспитанникам. И такая идея никого не должна обижать или смущать», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, размещать системы слежения можно в зонах, где дети проводят большую часть времени.

«Это места, где ребятишки спят и играют. Именно в этих зонах воспитатели чаще всего контактируют с детьми», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двумя воспитателями частного детского сада.