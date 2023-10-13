В РСТ назвали страны, куда россияне могут полететь на отдых осенью

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал доступные для россиян направления для заграничных путешествий.

Международный туризм в настоящий момент показывает уверенное восстановление, сообщил эксперт в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, из России в текущий момент есть прямые рейсы в 38 стран, и число таких направлений продолжает расти.

Например, в декабре ожидается открытие прямых перелётов до острова Маврикий и Гонконга. В перспективе к списку может прибавиться и Индонезия.

Лидером по посещению остаётся Турция. Помимо этого, в бархатный сезон популярны Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивские острова. Также есть интересные предложения по Кубе и Венесуэле, отметил Горин.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что турпоток в столицу минувшим летом достиг 7,1 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.