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Единая справочная служба правительства Москвы приняла 82 млн звонков с 2015 года

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Горячая линия единой справочной службы правительства Москвы приняла более 82 млн обращений граждан за восемь лет работы.
Единая справочная служба правительства Москвы приняла 82 млн звонков с 2015 года
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты линии дают консультации гражданам по вопросам, касающимся более десяти тысяч тем.

По мере роста тем увеличивается и востребованность линии.

Так, количество принимаемых звонков выросло в семь раз за всё время работы. В 2015 году на линию поступил 1,1 млн звонков, в 2022 году — 8 млн, а за девять месяцев 2023 года — около 6 млн.

В текущий момент более 50% поступающих звонков по 200 темам принимает голосовой помощник.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.

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