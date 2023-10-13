Автоэксперт Колодочкин посоветовал положить в багажник тёплую одежду в преддверии зимы

Автоэксперт Михаил Колодочкин дал советы по подготовке машины к зиме. В частности, он рекомендовал положить в багажник запасную стеклоомывающую жидкость и тёплую одежду.

«Обязательно положите в багажник набор тряпок — они должны быть на все случаи жизни, и их должно быть много. Самый универсальный совет — это положить автомобильную зарядку для смартфона. Практика показывает, что в самые критические моменты телефоны могут оказаться разряжены», — заявил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда».

Кроме того, эксперт напомнил о важности соблюдения осторожности на дорогах.

«Все летние привычки с резкой ездой, резкими стартами и резким торможением пора забыть. Водите медленно, плавно, спокойно, чтобы избежать ДТП», — добавил он.

Ранее руководитель автосервиса Дмитрий Артюхин в беседе с URA.RU заявил, что устанавливать новую зимнюю резину на автомобиль нужно, когда среднесуточная температура составляет +5...+7 °С.