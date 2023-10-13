Прокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в Калининграде

Прокуратура направила в суд заявление о признании геноцидом народов Советского Союза преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в Калининградской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Прокуратура Калининградской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях.

Ранее Калужский областной суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков против населения Калужской области в период с 1941-го по 1943 год.