В Москве на Шаболовке ограничат движение трамваев до начала ноября
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сайт столичной мэрии.
Вместо трамваев будут курсировать автобусы №026 по маршруту: станция метро «Октябрьская» — Духовой проезд — «Тульская» — Серпуховский Вал — Шаболовка.
Помимо этого, трамваи №14 и 47 объединят в один маршрут, так же как и трамваи №26 и 38.
Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.