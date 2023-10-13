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В Москве на Шаболовке ограничат движение трамваев до начала ноября

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В Москве с 14 октября до начала ноября на Шаболовской улице будет приостановлено движение трамваев в связи с реконструкцией трамвайного депо им. П.Л. Апакова.
В Москве на Шаболовке ограничат движение трамваев до начала ноября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сайт столичной мэрии.

Вместо трамваев будут курсировать автобусы №026 по маршруту: станция метро «Октябрьская» — Духовой проезд — «Тульская» — Серпуховский Вал — Шаболовка.

Помимо этого, трамваи №14 и 47 объединят в один маршрут, так же как и трамваи №26 и 38.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.

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