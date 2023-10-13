ЧФ проводит в Севастополе учения по противоминной и противодиверсионной обороне
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ЧФ.
«Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне», — говорится в заявлении.
Там уточнили, что в ходе учений флот отработал задачи, направленные на поиск и уничтожение морских плавающих мин и безэкипажных катеров.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Северного мола проводятся тренировки ППДО, поэтому могут быть слышны громкие звуки.