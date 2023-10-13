Узнать больше

ЧФ проводит в Севастополе учения по противоминной и противодиверсионной обороне

Короткая ссылка
Черноморский флот России (ЧФ) проводит плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне на внешнем рейде Севастопольской бухты.
ЧФ проводит в Севастополе учения по противоминной и противодиверсионной обороне
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ЧФ.

«Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне», — говорится в заявлении.

Там уточнили, что в ходе учений флот отработал задачи, направленные на поиск и уничтожение морских плавающих мин и безэкипажных катеров.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Северного мола проводятся тренировки ППДО, поэтому могут быть слышны громкие звуки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить