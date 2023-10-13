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На сайте Генпрокуратуры открыт раздел для обращений участников спецоперации

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На сайте Генеральной прокуратуры России открыт раздел для обращений по вопросам защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению (генпрокурора России. — RT) Игоря Краснова на сайте Генпрокуратуры открыт раздел «Обращение по вопросам защиты прав участников СВО и членов их семей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что граждане могут обратиться по вопросам оказания медицинской и лекарственной помощи, предоставления жилья, назначения льгот и тому подобного.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло попросил его сохранять личное внимание к вопросам поддержки военнослужащих и их семей.

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