Минобороны: силы ПВО сбили два БПЛА над Брянской и Белгородской областями
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Как отметили в ведомстве, около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей», — говорится в заявлении.
Ранее средства РЭБ подавили беспилотник украинских войск на окраине города Брянска.
Позже в Яковлевском городском округе Белгородской области российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа.