Минобороны: силы ПВО сбили два БПЛА над Брянской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территориями Брянской и Белгородской областей.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей», — говорится в заявлении.

Ранее средства РЭБ подавили беспилотник украинских войск на окраине города Брянска.

Позже в Яковлевском городском округе Белгородской области российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа.