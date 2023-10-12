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Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировке расчётов ППДО в городе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проведении тренировки расчётов ППДО.
Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировке расчётов ППДО в городе
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом он написал в Telegram.

«Ориентировочно до 20:30 в районе Южного мола флот проводит тренировку расчётов ППДО», — говорится в сообщении.

Ранее Развожаев сообщил, что в городе отменена воздушная тревога.

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