Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировке расчётов ППДО в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о проведении тренировки расчётов ППДО.

Об этом он написал в Telegram.

«Ориентировочно до 20:30 в районе Южного мола флот проводит тренировку расчётов ППДО», — говорится в сообщении.

Ранее Развожаев сообщил, что в городе отменена воздушная тревога.