Автоэксперт Артюхин: после установки новых шин следует избегать резких стартов

Руководитель автосервиса Дмитрий Артюхин заявил, что устанавливать новую зимнюю резину на автомобиль нужно, когда среднесуточная температура составляет +5...+7 °С.

«После установки новых шин первые 500 км пробега необходимо избегать скорости выше 70 км/ч, а также резких стартов и экстренного торможения. Это позволит обкатать шины, подготовить их к зимнему сезону», — сказал в беседе с URA.RU Артюхин, руководитель автосервиса FIT SERVICE в Перми.

По его словам, старую резину можно установить, если глубина её протектора больше 4 мм, а срок эксплуатации не превышен. Также рекомендуется менять колёса местами, поскольку покрышки спереди и сзади изнашиваются по-разному.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» проанализировал рынок зимних автомобильных шин.