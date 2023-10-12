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Автоэксперт Артюхин: после установки новых шин следует избегать резких стартов

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Руководитель автосервиса Дмитрий Артюхин заявил, что устанавливать новую зимнюю резину на автомобиль нужно, когда среднесуточная температура составляет +5...+7 °С.
Автоэксперт Артюхин: после установки новых шин следует избегать резких стартов
  • Gettyimages.ru
  • © Supatman

«После установки новых шин первые 500 км пробега необходимо избегать скорости выше 70 км/ч, а также резких стартов и экстренного торможения. Это позволит обкатать шины, подготовить их к зимнему сезону», — сказал в беседе с URA.RU Артюхин, руководитель автосервиса FIT SERVICE в Перми.

По его словам, старую резину можно установить, если глубина её протектора больше 4 мм, а срок эксплуатации не превышен. Также рекомендуется менять колёса местами, поскольку покрышки спереди и сзади изнашиваются по-разному.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» проанализировал рынок зимних автомобильных шин.

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