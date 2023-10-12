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В Лиге защитников пациентов высказались о ситуации с очередями в поликлиниках

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Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский выразил мнение, что регулированием очередей в поликлиниках должны заниматься администрации самих медучреждений.
В Лиге защитников пациентов высказались о ситуации с очередями в поликлиниках
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

«Первый вопрос, который должен звучать как в спонтанной очереди, так и если администрация будет регулировать, — есть ли острые больные: с температурой, с травмами, в тяжёлом состоянии — те, кто должен проходить в первую очередь», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, дальше уже можно распределить пациентов, так как все имеют право обратиться к врачу.

Ранее RIA56 сообщало, что на заседании правительства Оренбургской области утвердили изменения в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения.

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