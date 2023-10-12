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В Москву поставили более 200 новых электробусов в 2023 году

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столицу с начала года поступило более 200 новых электробусов, собранных на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе на площадке ПАО «КАМАЗ».
В Москву поставили более 200 новых электробусов в 2023 году

Об этом информирует телеканал «360».

Вице-мэр отметил, что общее число электробусов в столице достигло 1250 единиц.

«Экологичный транспорт поставляет ПАО «КамАЗ» в рамках крупнейшего в Европе контракта на закупку электробусов. В ближайшее время ожидаем машины от Ликинского автобусного завода», — уточнил Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.

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