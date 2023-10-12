В Москву поставили более 200 новых электробусов в 2023 году
Об этом информирует телеканал «360».
Вице-мэр отметил, что общее число электробусов в столице достигло 1250 единиц.
«Экологичный транспорт поставляет ПАО «КамАЗ» в рамках крупнейшего в Европе контракта на закупку электробусов. В ближайшее время ожидаем машины от Ликинского автобусного завода», — уточнил Ликсутов.
Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.