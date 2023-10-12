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В ЛНР построили первый полигон для подготовки военнослужащих ВС России

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В ЛНР начал работу первый штатный полигон для подготовки военнослужащих ВС России, возведённый специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны.
В ЛНР построили первый полигон для подготовки военнослужащих ВС России
  • © Минобороны РФ

Новый тренировочный комплекс оснащён новейшими тренажёрами и современным полигонным оборудованием. На нём развёрнуто учебное тактическое поле для практической отработки действий военнослужащих в ходе ведения боя в городе с различной плотностью застройки.

На объекте также оборудовано самое большое в ВС России войсковое стрельбище, позволяющее одновременно проводить занятия по огневой подготовке из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов с тремя мотострелковыми батальонами, а также возведены современные танкодром и автодром.

Учебный объект начал свою работу первым из семи возводимых на территориях ЛНР и ДНР военных полигонов. Остальные шесть находятся в стадии строительства и будут сданы до конца текущего года.

Инфраструктуру нового военного объекта проверил начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил России генерал-полковник Иван Бувальцев.

«Новые учебные места оборудованы с учётом опыта проведения СВО и обеспечивают безопасное применение всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также проведение тактических занятий», — сказал он.

В завершение работы на военном полигоне генерал-полковник Бувальцев вручил награды представителям Военно-строительного комплекса, Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Российской Федерации и другим военнослужащим, проявившим себя в ходе строительства и развития полигонной инфраструктуры на новых территориях. 

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