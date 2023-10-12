Собянин: развитие энергосистемы Москвы снизило выбросы в два раза за 10 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что развитие энергосистемы в столице позволило снизить уровень выбросов в окружающую среду в два раза за 10 лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Несмотря на рост на 40% валового продукта Москвы, энергопотребление не выросло ни на процент: тепло — 0%, электроэнергия — 0,4%, газ — минус 15%, вода — минус 30%», — сказал Собянин на Российской энергетической неделе.

По его словам, поддержание и создание надёжных транспортных систем для поставок энергоресурсов имеет необходимый эффект.

Как отметил мэр, за эти годы реконструировано около 2,5 тыс. тепловых сетей и 17 тыс. электросетей.

Кроме того, внесены изменения в стандарты потребления тепла домами с точки зрения строительства новых зданий, программы реновации и т. д.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Российский экологический оператор (РЭО) продлил до 1 ноября приём заявок на «Зелёную премию».