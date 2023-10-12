Новая застройка по программе КРТ появится в московском районе Зюзино
Об этом информирует НСН.
Ефимов отметил, что в проект входят четыре неэффективно используемых участка. Проект полностью будет направлен на реализацию целей программы реновации.
«Объём вложений в развитие площадок оценивается в 15,7 млрд рублей», — добавил вице-мэр.
Участки расположены на Азовской и Болотниковской улицах, Нахимовском и Севастопольском проспектах.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.