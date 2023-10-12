Новая застройка по программе КРТ появится в московском районе Зюзино

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов анонсировал реорганизацию неэффективно используемых участков в Зюзине (ЮЗАО) общей площадью 3,87 га по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

Ефимов отметил, что в проект входят четыре неэффективно используемых участка. Проект полностью будет направлен на реализацию целей программы реновации.

«Объём вложений в развитие площадок оценивается в 15,7 млрд рублей», — добавил вице-мэр.

Участки расположены на Азовской и Болотниковской улицах, Нахимовском и Севастопольском проспектах.

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