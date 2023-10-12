Жители Москвы с помощью МФЦ могут составить и отправить в суды иски

Совету судей России 12 октября была представлена электронная система, позволяющая москвичам при помощи МФЦ и портала mos.ru составлять и направлять в суды исковые заявления, передаёт корреспондент RT из зала совещания Совета судей.

Исполняющий обязанности начальника Управления судебного департамента в Москве Егор Игнащенко сообщил, что воспользоваться электронной системой можно на портале mos.ru или обратившись в один из МФЦ, где созданы соответствующие системы доступа.

«Граждане, нуждающиеся в судебной защите могут сформировать с помощью шаблона исковые заявления, система подскажет, какие документы надо прикрепить», — сказал он, пояснив, что различные жизненные ситуации сформированы по группам, например, трудовые правоотношения, уплата алиментов и т. д.

По словам Игнащенко, зачастую суммы исковых требований бывают ниже, чем гонорар обычного, среднего адвоката, и граждане пытаются самостоятельно составлять иски, что получается не всегда грамотно.

«С помощью этого инструмента получаются более качественные первичные документы, и меньше жалоб от граждан, что их исковые заявления не принимаются», — сказал Игнащенко.

В ходе совещания он продемонстрировал работу шаблона, который задаёт характерные вопросы, отвечая на которые гражданин получает качественное исковое заявление. Система подскажет, в какой суд отправить заявление, а в МФЦ можно отсканировать прилагаемые к искам документы, и все материалы поступят в суд в электронном виде.

«За три месяца взаимодействия с МФЦ уже 500 граждан воспользовались этой услугой в МФЦ», — уточнил глава управления.

Ранее НСН сообщала, что Центры госуслуг Москвы победили в двух категориях конкурса «Лучший многофункциональный центр России» — «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ».