Жители Москвы с помощью МФЦ могут составить и отправить в суды иски
Исполняющий обязанности начальника Управления судебного департамента в Москве Егор Игнащенко сообщил, что воспользоваться электронной системой можно на портале mos.ru или обратившись в один из МФЦ, где созданы соответствующие системы доступа.
«Граждане, нуждающиеся в судебной защите могут сформировать с помощью шаблона исковые заявления, система подскажет, какие документы надо прикрепить», — сказал он, пояснив, что различные жизненные ситуации сформированы по группам, например, трудовые правоотношения, уплата алиментов и т. д.
По словам Игнащенко, зачастую суммы исковых требований бывают ниже, чем гонорар обычного, среднего адвоката, и граждане пытаются самостоятельно составлять иски, что получается не всегда грамотно.
«С помощью этого инструмента получаются более качественные первичные документы, и меньше жалоб от граждан, что их исковые заявления не принимаются», — сказал Игнащенко.
В ходе совещания он продемонстрировал работу шаблона, который задаёт характерные вопросы, отвечая на которые гражданин получает качественное исковое заявление. Система подскажет, в какой суд отправить заявление, а в МФЦ можно отсканировать прилагаемые к искам документы, и все материалы поступят в суд в электронном виде.
«За три месяца взаимодействия с МФЦ уже 500 граждан воспользовались этой услугой в МФЦ», — уточнил глава управления.
Ранее НСН сообщала, что Центры госуслуг Москвы победили в двух категориях конкурса «Лучший многофункциональный центр России» — «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ».