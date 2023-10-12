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«Ведомости»: в России готовят реформу федерального кадрового резерва для госслужбы

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Комиссия при президенте России по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров под руководством помощника главы государства Дмитрия Миронова подготовила законопроект и проект президентского указа, которые предполагают реформу федерального кадрового резерва с целью замещения должностей на государственной гражданской службе.
«Ведомости»: в России готовят реформу федерального кадрового резерва для госслужбы
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ходом подготовки документов источники.

Как рассказали источники, проект, который разработала комиссия Миронова, предусматривает внесение поправок в федеральные законы «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О противодействии коррупции».

Источники утверждают, что в ближайшие дни глава государства внесёт законопроект в нижнюю палату российского парламента. При этом указ президента планируется к подписанию после принятия закона, заявил другой собеседник газеты.

В статье говорится, что федеральный кадровый резерв будет сформирован с целью выбора управленческих кадров уровня заместителей федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств, а также их заместителей — назначений, осуществляемых по решению лидера государства и главы правительства. При этом в будущем принципы формирования данного резерва могут распространить на более низкие должности, сказал источник.

Резерв также сможет использоваться для подбора кандидатур на посты в региональные органы власти и госкорпорации, рассказал собеседник издания.

Также уточняется, что федеральный кадровый резерв будет составляться исключительно на основе рекомендаций должностных лиц администрации президента, кабмина, глав федеральных государственных органов и губернаторов, поэтому в резерв «нельзя будет попасть с улицы».

В статье говорится, что итоговое решение касательно включения кандидата в федеральный кадровый резерв после анализа и проверок будет принимать глава администрации президента.

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