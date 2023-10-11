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Роскомнадзор составил протоколы на 12 компаний за отказ локализовать данные

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Мировой суд Москвы зарегистрировал двенадцать протоколов Роскомнадзора в отношении иностранных компаний, которые отказались локализовать данные россиян на территории России.
Роскомнадзор составил протоколы на 12 компаний за отказ локализовать данные
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  • © standret

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что протоколы составлены в отношении Coinbase Ireland Limited, AIDA International, United Parcel Service Inc., Spotify AB, Airbnb, Inc., OOO Agoda Company Pte. Ltd., Ookla LLC, Google LLC, Molchanovs Pte Ltd., Proxima Beta Pte Limited, Freelancer International Pty Limited, а также MyHeritage Ltd.

Заседания суда запланированы на 16 октября и 9 ноября.

При этом в отношении части компаний протоколы об отказе локализации данных россиян зарегистрированы впервые,  им грозят штрафы в размере до 6 млн рублей.

За повторное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа от 6 до 18 млн рублей.

В сентябре стало известно, что сотрудники Роскомнадзора оштрафовали иностранных агентов на общую сумму свыше 233 млн рублей из-за отсутствия маркировки за последние два года.

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