Российская ПВО уничтожила второй за час дрон над Брянской областью
- РИА Новости
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«Сегодня около 16:30 мск... дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.
Ещё один дрон средства ПВО перехватили около 15:30.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 октября сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Суземка. В результате один жилой дом и два гаража полностью сгорели.