Российская ПВО уничтожила второй за час дрон над Брянской областью

В Минобороны России сообщили о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область.

«Сегодня около 16:30 мск... дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.

Ещё один дрон средства ПВО перехватили около 15:30.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 октября сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Суземка. В результате один жилой дом и два гаража полностью сгорели.