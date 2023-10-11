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Российская ПВО уничтожила второй за час дрон над Брянской областью

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В Минобороны России сообщили о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку на Брянскую область.
Российская ПВО уничтожила второй за час дрон над Брянской областью
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

«Сегодня около 16:30 мск... дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.

Ещё один дрон средства ПВО перехватили около 15:30.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 октября сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Суземка. В результате один жилой дом и два гаража полностью сгорели.

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