Узнать больше

«АиФ» представил проект «Нас много — мы вместе»

Короткая ссылка
В пресс-центре «Аргументов и Фактов» представили новый проект издательского дома «Нас много — мы вместе», который подготовлен совместно с Росмолодёжью и народным движением Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
«АиФ» представил проект «Нас много — мы вместе»
  • Gettyimages.ru
  • © Mihajlo Maricic

В проект вошло 100 историй, интервью и фоторепортажей о волонтёрах из всех регионов России. Также подготовлено 10 видеосюжетов-инструкций о том, как вступить в ряды добровольцев, и документальный фильм о волонтёрском движении в стране.

«Для «АиФ» темы добровольчества, волонтёрства, как и желание протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается, вплетены красной нитью во все 45 лет истории издательского дома», — заявил генеральный директор ИД «АиФ» Руслан Новиков.

Со своей стороны, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила, что проект позволит большему количеству молодёжи узнать о волонтёрском движении, стать сопричастными к этой истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить