«АиФ» представил проект «Нас много — мы вместе»

В пресс-центре «Аргументов и Фактов» представили новый проект издательского дома «Нас много — мы вместе», который подготовлен совместно с Росмолодёжью и народным движением Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

В проект вошло 100 историй, интервью и фоторепортажей о волонтёрах из всех регионов России. Также подготовлено 10 видеосюжетов-инструкций о том, как вступить в ряды добровольцев, и документальный фильм о волонтёрском движении в стране.

«Для «АиФ» темы добровольчества, волонтёрства, как и желание протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается, вплетены красной нитью во все 45 лет истории издательского дома», — заявил генеральный директор ИД «АиФ» Руслан Новиков.

Со своей стороны, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила, что проект позволит большему количеству молодёжи узнать о волонтёрском движении, стать сопричастными к этой истории.