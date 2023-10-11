«АиФ» представил проект «Нас много — мы вместе»
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В проект вошло 100 историй, интервью и фоторепортажей о волонтёрах из всех регионов России. Также подготовлено 10 видеосюжетов-инструкций о том, как вступить в ряды добровольцев, и документальный фильм о волонтёрском движении в стране.
«Для «АиФ» темы добровольчества, волонтёрства, как и желание протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается, вплетены красной нитью во все 45 лет истории издательского дома», — заявил генеральный директор ИД «АиФ» Руслан Новиков.
Со своей стороны, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила, что проект позволит большему количеству молодёжи узнать о волонтёрском движении, стать сопричастными к этой истории.