Специалист Щельцин посоветовал полностью выключать компьютер не менее одного раза в неделю

Генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что компьютер желательно полностью выключать не менее одного раза в неделю.

«Компьютер устроен таким образом, что в нём есть оперативная память, которую используют различные программы, в том числе для решения фоновых задач. Допустим, вы перестали работать с программой, но фоновые процессы могут не выключаться. Чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать устройство», — сказал он в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, при перезагрузке фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественной Wi-Fi-сети.