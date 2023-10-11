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Специалист Щельцин посоветовал полностью выключать компьютер не менее одного раза в неделю

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Генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что компьютер желательно полностью выключать не менее одного раза в неделю.
Специалист Щельцин посоветовал полностью выключать компьютер не менее одного раза в неделю
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  • © Chaiyaporn1144

«Компьютер устроен таким образом, что в нём есть оперативная память, которую используют различные программы, в том числе для решения фоновых задач. Допустим, вы перестали работать с программой, но фоновые процессы могут не выключаться. Чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать устройство», — сказал он в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, при перезагрузке фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественной Wi-Fi-сети.

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