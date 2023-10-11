В Госдуме предложили блокировать сайты с псевдомедицинскими консультациями

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал о проработке инициативы по блокировке сайтов с псевдомедицинскими консультациями.

«Если человек занимается народной медициной, которая может называться комплементарной, традиционной, восточной, — это одно. Запишитесь в базу данных, мы будем о вас знать. А если человек окончил инженерный вуз, потом поработал сварщиком, а потом решил консультировать пользователей соцсетей по нутрициологии — тут предъявите соответствующее образование, либо мы прикроем вашу активность», — заявил Башанкаев в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил эксперт, врачи учатся больше десяти лет, тогда как те, кто окончил курсы за несколько месяцев, могут нанести очень большой вред здоровью.

По словам депутата, в думском комитете по охране здоровья изучают разные варианты решения проблемы — от базы данных специалистов до блокировки ресурсов.