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В Госдуме предложили блокировать сайты с псевдомедицинскими консультациями

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал о проработке инициативы по блокировке сайтов с псевдомедицинскими консультациями.
В Госдуме предложили блокировать сайты с псевдомедицинскими консультациями
  • Gettyimages.ru
  • © HappyBall3692

«Если человек занимается народной медициной, которая может называться комплементарной, традиционной, восточной, — это одно. Запишитесь в базу данных, мы будем о вас знать. А если человек окончил инженерный вуз, потом поработал сварщиком, а потом решил консультировать пользователей соцсетей по нутрициологии — тут предъявите соответствующее образование, либо мы прикроем вашу активность», — заявил Башанкаев в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил эксперт, врачи учатся больше десяти лет, тогда как те, кто окончил курсы за несколько месяцев, могут нанести очень большой вред здоровью.

По словам депутата, в думском комитете по охране здоровья изучают разные варианты решения проблемы — от базы данных специалистов до блокировки ресурсов.

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