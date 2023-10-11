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В Москве начали тестировать виртуальную карту «Тройка»

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В наземном городском транспорте Москвы и на МЦД начали тестировать виртуальную карту «Тройка».
В Москве начали тестировать виртуальную карту «Тройка»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

«После успешных тестов и полноценного запуска виртуальной «Тройки» пассажиры смогут отказаться от пластикового носителя. Аналог карты позволит комфортно оплачивать проезд с помощью телефона», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

В тестах участвуют сотрудники метро. Совершено уже более 1 тыс. успешных переходов через турникеты.

Ранее, как сообщала НСН, Единому диспетчерскому центру Московского метрополитена исполнилось четыре года. Мэр Сергей Собянин назвал его самым современным в мире.

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