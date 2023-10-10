Фестиваль «Русское лето» в Воронеже собрал более 11 000 зрителей
- РИА Новости
«Воронеж становится местом большой культуры», — заявил учредитель фестиваля Дмитрий Кузнецов.
Философская программа проходила в здании «Арсенал» Воронежского областного краеведческого музея. Выступили писатель и философ-евразиец Герман Садулаев, философ и офицер ВС ДНР Андрей Коробов-Латынцев, а также философ и заведующий кафедрой философии Московского государственного института культуры Владимир Варава.
На военкорской площадке в кинотеатре «Спартак» можно было увидеть фильмы производства RTD, послушать лекции историка и эксперта телеканала «Звезда» Константина Кусмауля, режиссёра и сценариста телеканала RT Documentary Олега Некишева, добровольца и военного корреспондента Григория Кубатьяна.
Участниками литературной программы стали луганская поэтесса Елена Заславская, советская и российская поэтесса Марина Кудимова, выпускник Мастерской Захара Прилепина Дмитрий Молдавский и актёр и сценарист Юсуп Бахшиев.
Также работала площадка с волонтёрской программой.