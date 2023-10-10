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Фестиваль «Русское лето» в Воронеже собрал более 11 000 зрителей

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В Воронеже прошёл фестиваль «Русское лето». Он собрал более 11 тыс. зрителей на пяти площадках.
Фестиваль «Русское лето» в Воронеже собрал более 11 000 зрителей
  • РИА Новости

«Воронеж становится местом большой культуры», — заявил учредитель фестиваля Дмитрий Кузнецов.

Философская программа проходила в здании «Арсенал» Воронежского областного краеведческого музея. Выступили писатель и философ-евразиец Герман Садулаев, философ и офицер ВС ДНР Андрей Коробов-Латынцев, а также философ и заведующий кафедрой философии Московского государственного института культуры Владимир Варава.

На военкорской площадке в кинотеатре «Спартак» можно было увидеть фильмы производства RTD, послушать лекции историка и эксперта телеканала «Звезда» Константина Кусмауля, режиссёра и сценариста телеканала RT Documentary Олега Некишева, добровольца и военного корреспондента Григория Кубатьяна.

Участниками литературной программы стали луганская поэтесса Елена Заславская, советская и российская поэтесса Марина Кудимова, выпускник Мастерской Захара Прилепина Дмитрий Молдавский и актёр и сценарист Юсуп Бахшиев.

Также работала площадка с волонтёрской программой.

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