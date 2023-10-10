В Сургуте более 200 обманутых дольщиков получили квартиры

В Сургуте более 200 обманутых дольщиков получили ключи от квартир, заявили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Об этом сообщает URA.RU.

«Согласно договорам долевого участия в строительстве, введение дома в эксплуатацию планировалось в сентябре 2018 года. Однако застройщиком — ООО «ДЭП» — неоднократно продлевалось разрешение на строительство и переносились сроки окончания работ», — уточнили в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, в результате мер, принятых совместно с правительством ХМАО и органом местного самоуправления, строительство дома было завершено в октябре 2023 года.

«В настоящее время жилой дом введён в эксплуатацию, квартиры в нём получат 207 граждан», — сказали в ведомстве.

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