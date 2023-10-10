Депутат Немкин назвал двухфакторную аутентификацию важным инструментом для защиты данных

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что двухфакторная аутентификация играет важную роль в защите данных пользователей от злоумышленников.

«Авторизацию с двухфакторной аутентификацией практически невозможно обойти, поэтому она просто необходима для государственных сервисов, где хранятся наиболее чувствительные данные о людях», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, важно соблюдать правила интернет-гигиены — например, не переходить по ссылкам, которые вызывают сомнения.

Кроме того, Немкин советует не использовать VPN при входе в личные аккаунты в соцсетях, банковских приложениях и на других важных платформах.

Также рекомендуется тщательно подбирать пароли и не дублировать их на разных сайтах.

Ранее генеральный директор Инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как мошенники обманывают своих жертв с помощью инвестиционных приложений.