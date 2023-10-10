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Артемий Лебедев назначен директором по дизайну соцсети «ВКонтакте»

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Российский дизайнер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну «ВКонтакте», сообщает пресс-служба социальной сети.
Артемий Лебедев назначен директором по дизайну соцсети «ВКонтакте»
  • Gettyimages.ru

«Артемий Лебедев присоединился к команде «ВКонтакте», чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лебедев будет управлять дизайном продуктов соцсети, формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами.

Ранее сообщалось, что VK познакомит школьников с технологиями мессенджеров на новом «Уроке цифры».

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