Артемий Лебедев назначен директором по дизайну соцсети «ВКонтакте»
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«Артемий Лебедев присоединился к команде «ВКонтакте», чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Лебедев будет управлять дизайном продуктов соцсети, формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами.
Ранее сообщалось, что VK познакомит школьников с технологиями мессенджеров на новом «Уроке цифры».