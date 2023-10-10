Один человек пострадал при взрыве в шахте в Кузбассе

Один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области.

Об этом сообщили в экстренных службах.

«В результате взрыва газовоздушной смеси без последующего пожара при сварочных работах на дегазационном коробе шахты пострадал один человек, он госпитализирован», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

По его словам, в целях безопасности на поверхность были выведены 256 горнорабочих.

Ранее стало известно, что на территории шахты «Ерунаковская» в Кемеровской области произошёл пожар, горняков эвакуируют на поверхность.