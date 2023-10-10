Развожаев предупредил жителей о тренировках расчётов ППДО в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что флот проводит тренировку расчётов ППДО.

«В Камышовой бухте, на Южном и Северном молах ориентировочно с 11:00 до 12:00 флот будет проводить тренировку расчётов ППДО», — написал он в Telegram.

Ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.