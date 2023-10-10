Развожаев предупредил жителей о тренировках расчётов ППДО в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что флот проводит тренировку расчётов ППДО.
- РИА Новости
«В Камышовой бухте, на Южном и Северном молах ориентировочно с 11:00 до 12:00 флот будет проводить тренировку расчётов ППДО», — написал он в Telegram.
Ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
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