В Петербурге появится ещё более 100 «умных» остановок общественного транспорта

В Санкт-Петербурге установят более 100 новых «умных» остановок для общественного транспорта в 2024 году.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Станислава Казарина.

«Результаты пилотного проекта оказались положительными, и сейчас в городе оборудовано уже 200 таких остановок. В планах на 2024 год установить ещё более 100 остановок, в том числе и в центральной части города», — заявил Казарин.

Первую остановку со специальной системой видеонаблюдения установили в июле 2023 года на Малой Садовой улице.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.