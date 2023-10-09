В Петербурге появится ещё более 100 «умных» остановок общественного транспорта
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Станислава Казарина.
«Результаты пилотного проекта оказались положительными, и сейчас в городе оборудовано уже 200 таких остановок. В планах на 2024 год установить ещё более 100 остановок, в том числе и в центральной части города», — заявил Казарин.
Первую остановку со специальной системой видеонаблюдения установили в июле 2023 года на Малой Садовой улице.
Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.