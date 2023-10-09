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Доля новых поездов в московском метро достигла 72%

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В Московском Дептрансе сообщили, что в столичном метрополитене доля новых составов выросла в шесть раз с 2010 года.
Доля новых поездов в московском метро достигла 72%
  • РИА Новости

На 12 линиях пассажиров перевозят комфортные поезда серий «Москва-2020», «Москва», «Ока» и «Русич», сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В этом году для БКЛ и Калужско-Рижской линии планируется поставить ещё 300 инновационных вагонов «Москва-2020». После этого специалисты начнут обновлять составы на других ветках.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов также сообщил, что с 2010 года для метро было закуплено более 4 тыс. современных российских вагонов. Долю новых поездов удалось повысить в шесть раз — с 12 до 72%.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.

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