ФЕОР: главный раввин России Берл Лазар находится в больнице
Главный раввин России Берл Лазар был госпитализирован после празднования Симхат Тора в московской синагоге в Марьиной Роще, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
- Gettyimages.ru
Об этом Горин написал в Telegram.
По его информации, раввин внезапно упал во время танца в ходе празднования Симхат Тора.
«Сейчас раввин Лазар в больнице. Вроде ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой», — говорится в сообщении.
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