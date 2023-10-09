ФЕОР: главный раввин России Берл Лазар находится в больнице

Главный раввин России Берл Лазар был госпитализирован после празднования Симхат Тора в московской синагоге в Марьиной Роще, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Об этом Горин написал в Telegram.

По его информации, раввин внезапно упал во время танца в ходе празднования Симхат Тора.

«Сейчас раввин Лазар в больнице. Вроде ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой», — говорится в сообщении.