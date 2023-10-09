В России на треть увеличился оборот компаний сферы образования в 2023 году

Совокупный оборот компаний сферы образования увеличился на 29% в январе — сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Платежи увеличились на 42%, а плательщиков стало больше на 10%. Средний чек при этом снизился на 10% — до 3357 рублей. Это показало совместное исследование ЮKassa, «Школы 21» и «Фоксфорда», сообщает «Газета.Ru».

Особой популярностью среди россиян пользуются мастер-классы и тренинги. Оборот платежей за такие услуги увеличился на 33%, самих платежей стало на 55% больше, а плательщиков — на 20%. Средний чек при этом снизился на 14% (2975 рублей).

Средний чек образовательных учреждений вырос за девять месяцев до 11 372 рублей — в пять раз больше прошлогоднего показателя. При этом оборот платежей снизился на 34%, а количество платежей и плательщиков — на 87%.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», который входит в платформу «Россия — страна возможностей».