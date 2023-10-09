На Крымском мосту приостановят движение в связи с ремонтными работами 10 октября

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ 10 октября на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения.

Об этом говорится в публикации оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

По представленным данным, ограничения будут введены с 10:00 до 17:00 мск. Сообщается, что автодорожная часть моста будет закрыта полностью. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут и следить за поступающей информацией.

27 сентября сообщалось, что автомобильное движение на Крымском мосту приостановят 28 сентября из-за восстановительных работ на объекте.