Развожаев предупредил жителей о тренировках расчётов ППДО в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что флот проводит тренировку расчётов ППДО.

«На Южном и Северном молах ориентировочно до 12:30 флот проводит тренировку расчётов ППДО», — написал он в Telegram.

6 октября Развожаев сообщил, что военные провели профилактические гранатометания в интересах ППДО в районе Стрелецкой бухты.