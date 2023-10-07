Уничтоженный над Истрой БПЛА нёс на себе 10 кг взрывчатого вещества
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«На место была направлена сапёрная группа, а часть жителей домов коттеджного посёлка «Русская деревня», расположенных вблизи лесного массива, была временно эвакуирована на безопасное расстояние», — сообщила она.
В результате направленного подрыва контейнер со взрывчатым веществом был уничтожен.
Утром 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении попытки атаки БПЛА в Истринском городском округе.