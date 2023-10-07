Аэропорт Внуково в ночь на 7 октября вводил временные ограничения на полёты
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Об этом сообщили в компании.
«По независящим от аэропорта причинам во Внукове с 04:26 часов были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 05:15 часов ограничения на полёты сняты», — приводит сообщение РИА Новости.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме
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