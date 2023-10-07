Аэропорт Внуково в ночь на 7 октября вводил временные ограничения на полёты

Аэропорт Внуково в ночь на субботу, 7 октября, ограничивал полёты, в настоящее время работает штатно.

Об этом сообщили в компании.

«По независящим от аэропорта причинам во Внукове с 04:26 часов были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 05:15 часов ограничения на полёты сняты», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме

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