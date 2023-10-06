Дизайн станции метро «Лебедянская» в Москве посвятят промышленности
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, выбор общей концепции связан с тем, что рядом со станцией расположена улица Липецкая, название которой отсылает к крупнейшему отечественному центру развития чёрной металлургии.
Основной элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист.
Общая протяжённость Бирюлёвской линии превысит 22 км. Она позволит улучшить транспортную доступность восьми районов юга и юго-востока Москвы.
«В них проживают больше 850 тыс. человек, работают или учатся — ещё несколько сотен тысяч. Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное впервые получат метро», — добавил Собянин.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в московском метро запустили поезд «Учитель — главная профессия на Земле».