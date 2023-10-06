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Дизайн станции метро «Лебедянская» в Москве посвятят промышленности

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Дизайн станции «Лебедянская» Бирюлёвской линии Московского метрополитена посвятят промышленности, заявил мэр Сергей Собянин.
Дизайн станции метро «Лебедянская» в Москве посвятят промышленности
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, выбор общей концепции связан с тем, что рядом со станцией расположена улица Липецкая, название которой отсылает к крупнейшему отечественному центру развития чёрной металлургии.

Основной элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист.

Общая протяжённость Бирюлёвской линии превысит 22 км. Она позволит улучшить транспортную доступность восьми районов юга и юго-востока Москвы.

«В них проживают больше 850 тыс. человек, работают или учатся — ещё несколько сотен тысяч. Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное впервые получат метро», — добавил Собянин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в московском метро запустили поезд «Учитель — главная профессия на Земле».

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