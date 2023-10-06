В Ростовскую область доставили детей, чья мать перепутала поезда

Пассажирка поезда Адлер — Санкт-Петербург перепутала составы и села в другой поезд, оставив двух несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление транспортной полиции в Северо-Кавказском федеральном округе.

Женщина вышла на станции Кавказская в Кропоткине, чтобы купить продукты. Когда она вернулась, её поезд ушёл, а на его месте стоял состав Махачкала — Петербург. Пассажирка случайно села в этот поезд.

Полиция, со своей стороны, начала эстафетное сопровождение поезда Адлер — Петербург вплоть до станции Сальск. Детей 4 и 17 лет доставили на станцию Лихая в Ростовской области, где они воссоединились с матерью, передаёт rostovgazeta.ru.

Проводится проверка.