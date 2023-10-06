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В Минэкономразвития разъяснили действующие ограничения на проверки бизнеса

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В Министерстве экономического развития России прокомментировали действующие ограничения на проверки бизнеса. Как отметили в ведомстве, мораторий не предусматривает полного отказа от их проведения.
В Минэкономразвития разъяснили действующие ограничения на проверки бизнеса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

В министерстве уточнили, что особенность ограничений заключается в реализации риск-ориентированного подхода, и если объекты контроля несут риски причинения вреда или нарушения прав людей, то они остаются во внимании контролирующих органов.

Данные о критических и массовых нарушениях, связанных в том числе с жалобами потребителей, могут учитываться Роспотребнадзором в индикаторах риска нарушения обязательных требований.

«Роспотребнадзор ориентируется на профилактические визиты и сознательный бизнес. В случае поступления жалоб, в том числе и массовых, идём в прокуратуру и ждём её решения», — сказали в МЭР.

Ранее НСН сообщала, что в Москве освободили 127 арендаторов от оплаты обеспечительного платежа.

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