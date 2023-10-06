Алиханов: в Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь», — говорится в сообщении.
По словам Алиханова, судно отправилось из Шанхая в Архангельск, затем зашло в Балтийск, а конечной точкой станет Санкт-Петербург.
3 октября президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил развитие севера страны, в том числе Севморпути.