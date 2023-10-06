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Алиханов: в Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регион из Шанхая пришло первое судно через Северный морской путь.
Алиханов: в Калининградскую область через Севморпуть пришло первое судно
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь», — говорится в сообщении.

По словам Алиханова, судно отправилось из Шанхая в Архангельск, затем зашло в Балтийск, а конечной точкой станет Санкт-Петербург.

3 октября президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил развитие севера страны, в том числе Севморпути.

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