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В Москве усилили работу по очистке дорог от листвы

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В Москве станут чаще подметать дороги от опавшей листвы с целью обеспечения безопасности дорожного движения. Частоту уборок увеличили с двух до четырёх раз в день.
В Москве усилили работу по очистке дорог от листвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мокрая опавшая листва на проезжей части так же опасна, как и обледенение дороги. Она значительно снижает коэффициент сцепления автомобильных колёс с дорожным покрытием», — отмечается в сообщении.

Помимо прочего, скопление опавшей листвы в дождеприёмных решётках может спровоцировать проблемы с отводом воды в период дождей.

Для очистки улиц городские службы используют спецтехнику.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в России создали первую систему для подземного сбора и хранения мусора, её выпустила московская компания, производящая грузовые лифты и системы для парковок автомобилей.

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