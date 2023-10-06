В Москве усилили работу по очистке дорог от листвы

В Москве станут чаще подметать дороги от опавшей листвы с целью обеспечения безопасности дорожного движения. Частоту уборок увеличили с двух до четырёх раз в день.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мокрая опавшая листва на проезжей части так же опасна, как и обледенение дороги. Она значительно снижает коэффициент сцепления автомобильных колёс с дорожным покрытием», — отмечается в сообщении.

Помимо прочего, скопление опавшей листвы в дождеприёмных решётках может спровоцировать проблемы с отводом воды в период дождей.

Для очистки улиц городские службы используют спецтехнику.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в России создали первую систему для подземного сбора и хранения мусора, её выпустила московская компания, производящая грузовые лифты и системы для парковок автомобилей.